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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления, ведет против него открытую войну, сообщил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, которого цитирует радио КП .

По его мнению, именно Залужный потребовал мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев, а Зеленскому пришлось подчиниться.

"Киевский режим продолжает рушиться! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню" – призвал Филиппо.

Ранее Залужный заявил, что командование Вооруженных сил Украины не просило мобилизовывать более полмиллиона украинцев. По его словам, ВСУ исполняют свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым наделены.

Он уточнил, что командование обозначило определенную цифру на 2024 год с учетом покрытия текущего недостаточного укомплектования, а также прогнозирования потерь в течение года. При этом информацию о потерях главком ВСУ не стал раскрывать, сославшись на военную тайну.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

До этого начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров заявил, что Украине надо готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта.



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