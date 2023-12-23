Украине следует готовится к тотальной мобилизации, заявили в ВСУ

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Военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта. Об этом в интервью украинским СМИ заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров, отметив, что Украине надо готовиться к тотальной мобилизации.

Как отметил Самоваров, у Украины нет такого мобилизационного потенциала, как у России. Он выразил мнение, что Украине следует готовиться к тотальной мобилизации, тренироваться. Он предположил, что следующий год будет сложнее двух предыдущих. При этом добавил, что рано или поздно военные действия закончатся переговорами.

Ранее стало известно, что киевские власти собираются ввести в стране обязательную военную подготовку для граждан с 17 до 20 лет. В рамках этой подготовки украинцы будут проходить курсы стрельбы, физической подготовки, определенной теории и так далее. Ожидается, что в результате граждане будут способны разбираться в оружии и копать окопы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По словам Зеленского, он не утвердил данную просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.