В МО Украины пообещали любым способом добрать солдат в ВСУ

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Минобороны Украины планирует набрать необходимое число военных в армию любым способом, заявил спикер ведомства Илларион Павлюк.

"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину", – цитирует его РБК.

Вместе с тем спикер ведомства не назвал точное количество людей, которых планируют призвать на службу в ВСУ.

До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил в поддержку готовящегося законопроекта о мобилизации, однако он высказался против призыва женщин. Главком ВСУ предложил исключить из проекта некоторые пункты, включая взятие женщин. По его словам, это может спровоцировать массовый выезд женщин за границу.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Он не утвердил данную просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.

В ряды ВСУ планируют призвать сотни тысяч украинцев в ближайшие месяцы