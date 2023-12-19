Зеленский сообщил о просьбе Генштаба ВСУ мобилизовать еще до 500 тыс человек

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице главы страны в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Зеленского, он не утвердил данную просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.

Как уточнил президент Украины, такая мобилизация будет стоить 500 миллиардов гривен, поэтому он хочет увидеть от правительства понимание, откуда взять данные средства.

В ноябре этого года СМИ сообщили, что Зеленский не подписал закон о расширении призыва в стране из-за боязни последствий.

По словам главы исследовательского института Penta в Киеве Владимира Фесенко, принятие данного закона может привести к эскалации напряженности. Кроме того, украинский лидер требует четкого плана распределения новобранцев, добавил Фесенко.

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