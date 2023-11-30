Зеленский не подписал закон о призыве из-за боязни последствий – СМИ

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Украинский лидер Владимир Зеленский не стал подписывать закон о расширении призыва в стране из-за боязни последствий. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу исследовательского института Penta в Киеве Владимира Фесенко.

"Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения "мир любой ценой". Эта тенденция, хотя пока и не очень популярная, уже наметилась", – объяснил он.

Кроме того, по словам эксперта, Зеленский требует четкого плана распределения новобранцев и ротации военнослужащих, которые пребывали в зоне боевых действий в течение 21 месяца.

При этом, как отмечает издание со ссылкой на Верховную раду, инициатива о расширении призыва на Украине, которую ранее одобрили в парламенте, уже должна была вступить в силу.

Ранее издание The Guardian сообщило, что украинские власти планируют изменить правила призыва в армию, чтобы привлечь тех, кто прячется от мобилизации из-за боязни попасть на фронт.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, некоторые люди боятся умереть или стрелять, однако их можно привлечь к прочей деятельности. Он не стал отрицать наличие проблем с набором в армию, однако призвал не преувеличивать их масштаб.

До этого Зеленский предложил осуществить демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы. Речь идет о тех, кто был призван до начала конфликта с российской стороной.



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