На Украине хотят изменить правила призыва для тех, кто боится идти на фронт – СМИ

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Украинские власти планируют изменить правила призыва в армию, чтобы привлечь тех, кто прячется от мобилизации из-за боязни попасть на фронт. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Ожидается, что изменения объявят в течение этой недели. Они будут включать применение рекрутинговых компаний, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников, что их будут задействовать в тех ролях, которые соответствуют их навыкам.

Как сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, некоторые люди боятся умереть или стрелять, однако их можно привлечь к прочей деятельности. Он также признал наличие проблем с набором в ВСУ, однако призвал не преувеличивать их масштаб.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил осуществить демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы. Речь идет о тех срочниках, которые были призваны до начала конфликта с российской стороной.

До этого СМИ сообщали о том, что в нескольких городах Украины прошли протестные акции с требованием демобилизовать военных, которые участвуют в боевых действиях с февраля 2022 года.

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