На Украине прошли митинги с требованием о демобилизации военных – СМИ

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В нескольких городах Украины прошли протестные акции с требованием демобилизовать военных, которые участвуют в боевых действиях с февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых", – говорится в сообщении.

По информации издания, люди собирались в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Львове и Хмельницком. Они требовали от властей принять законопроект, который мог бы ограничить срок военной службы по мобилизации 18 месяцами.

До этого командир роты 80-ой ОДШБр ВСУ Владислав Шевчук призвал усилить мобилизацию в стране из-за больших потерь армии на фронте. Он заявил, что нет ничего плохого в том, что украинские военкомы ловят призывников прямо на улице. По его мнению, они должны выполнять свои конституционные обязанности как граждане Украины.

