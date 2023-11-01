Экс-советник Зеленского Арестович предложил политическую программу для Украины

Фото: телеграм-канал Arestovich / Official

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) предложил свою политическую программу, которая включает идеи по вопросам экономики, внешней и внутренней политики. Об этом пишет РБК.

Программа Арестовича состоит из 14 пунктов. Первый предлагает утвердить чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике и финансах. Следующий – введение "аудита страны" в исполнении кого-то из "большой четверки" аудиторов (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young и KPMG. – Прим. ред.).

Вместе с тем Арестович предлагает понизить процентную ставку до 7% и реформировать Налоговый и Таможенный кодексы.

Комментируя пункт по вопросу боевых действий, Арестович считает нужным перейти к "стратегической обороне". Политик заметил, что в стране следует изменить кадровую политику, сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов. Помимо прочего, своей программой экс-советник предложил:

изменить систему мобилизации и ввести подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных;

пустить частный бизнес в оборонное производство;

призвать НАТО утвердить членство Украины в Альянсе с условием, что все территориальные вопросы будут решаться только "политическим путем";

начать "широкие интеграционные процессы" с соседями – Польшей, Румынией в сфере ВПК;

запустить реформы в сфере образования, сократив число вузов в пользу создания нескольких профильных;

приступить к кластерному развитию экономики;

ввести страховую медицину;

провести пенсионную и судебную реформы, а также реформу МВД с выделением ДПСУ, МНС, нацгвардции в отдельные органы.

Ранее депутат Верховной рады Инна Совсун рассказала , что украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Арестовича. По ее словам, она сама подала жалобу на политика за то, что тот на своих закрытых семинарах назвал женщин "существами, которых хочется душить".

Арестович также находится в розыске, его карточка появилась в базе МВД РФ.