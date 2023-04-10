В украинском вузе отменили лекцию Арестовича по просьбе студентов

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В Киевском национальном экономическом университете имени Гетьмана по просьбе студентов отменили лекцию бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает RT.

"Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали", – сказало руководство вуза.

В образовательном учреждении надеялись, что выступление Арестовича позволит студентам перенять опыт медийной личности. Тем не менее сами учащиеся считают, что такие спикеры угрожают "консолидации украинского общества".

В январе 2023 года Арестович уволился с должности советника главы офиса президента Украины. Это произошло после скандала, который вызвало его высказывание о падении ракеты на жилой дом в Днепре.



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