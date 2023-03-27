Арестович предрек провал контрнаступления ВСУ без дальнобойных орудий

Фото: телеграм-канал Arestovich / Official

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил серьезные потери в рядах ВСУ при контрнаступлении, если Киев не получит дальнобойные орудия. Об этом он заявил в эфире литовского телеканала LRT Television.

Арестович напомнил, что контрнаступление запланировано уже на текущую весну. Решение же о поставках западного дальнобойного оружия Киеву будет принято до саммита НАТО в июле, уверен он. Без него в рядах украинской армии будут проливаться "моря крови", подытожил экс-советник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут контратаковать на восточном направлении из-за нехватки необходимого вооружения. По его словам, для этого Киеву требуются танки, артиллерия и РСЗО HIMARS.

До этого издание Foreign Affairs писало, что Украина планирует начать наступление этой весной, однако человеческие и материальные потери способны ограничить его возможный успех.



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