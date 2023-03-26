Украина призвала Европу дать ей больше оружия и ввести новые санкции против России

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с призывом к странам Европы поставить Киеву больше вооружений после решения Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Об этом он заявил в эфире французского телеканала LCI.

"Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России", – заявил он.

Подоляк также призвал ввести санкции против "Росатома" в ответ на решение России о размещении ядерного оружия в Белоруссии.

Политик заявил, что Украина ожидает, что Франция возьмет на себя лидирующую роль и добьется увеличения помощи Киеву со стороны других стран Евросоюза. Он призвал Париж "показать пример" в отношении поставок современных самолетов.

По его словам, по примеру "танковой коалиции", которую в Европе координирует Германия, можно создать и "авиационную коалицию", лидером которой могла бы статья Франция. Подоляк заявил, что у Киева "есть концепт поставок дополнительных вооружений на Украину".

Он также отметил, что Украина пока что не собрала достаточно ресурсов для проведения контрнаступления и заявил о риске потерь в случае, если наступление не будет достаточным образом обеспечено.

Ранее журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски рассказала о неопубликованном резком обращении Зеленского к саммиту ЕС. По ее словам, украинский президент выступил в окружении военных с резкой эмоциональной речью и заявил, что военная помощь нужна Киеву немедленно, иначе потом "будет просто некому" ее поставлять.

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