Журналистка ван Денски заявила о неопубликованном резком обращении Зеленского к саммиту ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в резкой и эмоциональной форме, требуя немедленных поставок оружия, его речь не была опубликована. Об этом сообщает журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски, ссылаясь на близких к дипломатам журналистов.

Ван Денски опубликовала видео из пресс-центра ЕС на своем YouTube-канале.

Она заявила, что в ходе обсуждений на саммите Зеленскому дали слово и он участвовал в переговорах. По данным журналистов, близких к дипломатам, украинский президент выступил в окружении военных с эмоциональной речью. Зеленский заявил, что военная помощь нужна Киеву немедленно, иначе потом "будет просто некому" ее поставлять.

"То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована", – заявила ван Денски.

Журналистка считает, что эта речь в итоге так и не будет опубликована, так как украинский президент выражал мысли в очень резкой форме.

Впоследствии Зеленский опубликовал видеообращение, посвященное саммиту ЕС. В нем он пожаловался на то, что принятие новых решений о поддержке Киева затягивается и заявил о значительных промедлениях при поставке дальнобойных ракет и при принятии решения о поставке современных западных самолетов для Украины.

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