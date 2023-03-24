Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что принятие новых решений о поддержке Киева затягивается. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят", – заявил он.

Украинский лидер привел пять примеров. Он заявил о значительных промедлениях при поставке дальнобойных ракет и при принятии решения о поставке современных западных самолетов для Украины.

Зеленский также обратил внимание на промедления при введении новых рестрикций против Москвы и проведении "саммита формулы мира". По его словам, также затягивается и процесс евроинтеграции страны.

Ранее Зеленский сообщил, что посетил позиции украинских войск на артемовском направлении. Он не уточнил, какой именно объект он посетил.

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что Зеленский не мог присутствовать в Артемовске. Он подчеркнул, что необходимо продемонстрировать видеокадры Зеленского в городе и его отъезд оттуда, чего в Киеве сделать не в состоянии. По мнению военного, глава Украины способен был бы прибыть в Артемовск в "мультипликационном видео в его бункере".

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