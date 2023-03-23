В США заявили, что потеря Украиной Артемовска приведет к поражению Зеленского

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Потеря Украиной Артемовска будет означать поражение для украинского лидера Владимира Зеленского, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Артемовск, как мне кажется, будет такой битвой, в ходе которой будет написана история. <...> Украинцы проигрывают, в какой-то момент они будут сломлены, и начнется процесс распада", – заявил он на своем YouTube-канале.

По его словам, украинские силы потерпят поражение летом или к началу осени. Риттер отметил, что украинцам придется крупно заплатить, если они сейчас не согласятся на мирное урегулирование конфликта. Для этого, по его мнению, крайне вовремя был подготовлен китайский мирный план.

"Китайская инициатива – это та инициатива, за успех которой должны молиться все, и она, как мне кажется, подобрана вовремя", – высказался он.

Риттер сделал акцент на том, что такого плана никто не стал бы предлагать, если бы поражение Зеленского не было бы неизбежно.

Военный эксперт рекомендовал президенту Украины согласиться на предложенные условия. Так он сможет спасти себя, остаться у власти и сохранить территориальную целостность, резюмировал бывший разведчик.

Ранее Китай опубликовал предложения по урегулированию украинского кризиса. В плане, предложенном КНР, содержались призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказ от односторонних санкций.

Единственным путем для урегулирования кризиса на Украине в Китае считают диалог и переговоры.

В свою очередь, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не заинтересованы в завершении боевых действий на Украине, что и послужило причиной резкой реакции на мирный план по урегулированию конфликта, предложенный Китаем.



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