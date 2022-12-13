16:09Политика
В США назвали единственный шанс на спасение Зеленского
Фото: ТАСС/Zuma
Российские военные доминируют над Вооруженными силами Украины, из-за чего впоследствии единственным шансом на спасение для украинского президента Владимира Зеленского станет бегство в Польшу. Таким мнением поделился экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится <...> иначе его песенка спета", – цитирует американского военного "Правда.ру".
Макгрегор утверждает, что украинская сторона несет огромные потери в своей армии, чья численность постоянно сокращается. По его словам, в ближайшем будущем произойдет эскалация, однако справляться с ней уже будет некому.
Он также указал на недостаток в Украине топлива и боеприпасов.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ракетные удары ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры ухудшают логистику ВСУ. В результате этого приближается поражение Киева, считает он.
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