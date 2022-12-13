США отправили первую партию оборудования для энергосистемы Украины – СМИ

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США отправила на Украину первую партию оборудования для нужд ее энергосистемы. Об этом со ссылкой на представителей администрации США сообщает агентство Reuters.

По оценкам издания, общая стоимость отправленной из США помощи оценивается в 13 миллионов долларов. Сообщается, что данная партия является частью пакета помощи, общий объем которого составляет 53 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил об уничтожении 50% украинской инфраструктуры в результате российских ракетных ударов.

В начале октября, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал Владимир Путин, они осуществлялись военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Из-за последствий ударов власти Украины столкнулись с нехваткой компонентов для восстановления энергетической инфраструктуры страны, в связи с чем Киев затребовал помощь у западных партнеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Дефицит энергосистемы Украины составляет 30% от потребностей потребителей

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