Зеленский заявил Байдену об уничтожении 50% инфраструктуры Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил об уничтожении 50% украинской инфраструктуры в результате российских ракетных ударов. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

В связи с этим Зеленский попросил американского лидера оказать Киеву помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины.

"Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период", – заявил президент Украины.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать гуманитарную помощь Киеву из-за предстоящей тяжелой зимы. Об этом турецкий лидер заявил во время телефонного разговора с Зеленским.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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