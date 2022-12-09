США направят Киеву средства для укрепления ПВО и борьбы с БПЛА на 275 млн долларов – СМИ

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Соединенные Штаты готовятся передать Украине средства для укрепления системы противовоздушной обороны и для противодействия беспилотникам на сумму 275 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ и источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

"Пакет может быть объявлен уже в пятницу. Детали включенного оборудования для борьбы с дронами и противовоздушной обороны установить не удалось", – говорится в публикации.

По информации издания, в рамках данного пакета военной помощи Вашингтон также передаст Киеву боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон заявила, что отправка военной помощи на Украину усложнила мониторинг оружейных запасов США. С трудностями также сталкиваются и американские производители вооружений.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США сообщили об ограниченном количестве запасов оружия для поставок на Украину – СМИ

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