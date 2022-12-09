В США заявили, что мир скоро ощутит последствия поставок оружия Украине

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Боевая техника, которую Запад в больших количествах направляет Украине, может оказаться на черном рынке и привести к эскалации в других частях мира, заявил военный эксперт Питер Сучиу.

"На местах просто невозможно проследить, куда попадает оружие, и проблема, скорее всего, станет еще острее, когда украинский конфликт подойдет к концу. Потребуется учет миллионов единиц оружия. <...> Несомненно, десятки или даже сотни тысяч просто исчезнут", – написал он в своей статье для 19FortyFive.

Сучиу не исключил, что наследие украинского конфликта будет преследовать мир многие годы, возможно, десятки лет. Он также предположил, что бесконтрольные поставки оружия Киеву могут обернуться конфликтом против интересов самого Запада.

Ранее стало известно, что 9 декабря Россия созывает заседание Совбеза ООН по теме поставок вооружения Украине. Как сообщал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, подобное обстоятельство создает угрозу международному миру и безопасности оружия.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американское оружие, поставляемое Киеву, будет расползаться по рукам преступников по всему миру. Он указал, что подобное уже происходит, причем под "крышей" администрации и спецслужб США.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США сообщили об ограниченном количестве запасов оружия для поставок на Украину – СМИ

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