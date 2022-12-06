Небензя сообщил, что РФ запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

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Россия созывает заседание Совбеза РФ 9 декабря по теме поставок вооружения Украине. Как сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, подобное обстоятельство создает угрозу международному миру и безопасности оружия.

"Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке", – отметил он.

Также Небензя заявил, что не будет выслушивать выступление постоянного представителя Украины при всемирной организации Сергея Кислицы на заседании Совета безопасности ООН.

"Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он в очередной раз отметился выдающимся дипломатическим твитом в позапрошлую пятницу", – цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, Кислица неоднократно позволял себе оскорбительные выпады в сторону российских дипломатов не только на личной странице в Twiiter, но и на прошлых заседаниях СБ ООН.

При этом Небензя сообщил, что РФ готова к переговорам для устранения причин, которые послужили началу спецоперации на Украине. По его словам, понимание подобных обстоятельств встречается среди всех государств, исключение которым составляют киевский режим и страны Запада.

Постпред РФ при ООН добавил, что Россия продолжит совершать удары по объектам военной инфраструктуры Киева. Это станет ответом на риторику украинских властей, желающих уничтожить Россию как страну.

Ранее Небензя прокомментировал инициативу ЕС о создании "трибунала по Украине". По его словам, подобное предложение выдвигается с целью Запада прикрыть свое беззаконие авторитетом ООН.



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