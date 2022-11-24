Россия ждет от мирового сообщества оценки свидетельств пыток боевиками ВСУ – Небензя

Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE

Россия ждет от мирового сообщества принципиальной оценки свидетельств пыток российских военнопленных украинскими боевиками, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Дипломат подчеркнул, что документируется все больше свидетельств применения ВСУ пыток и истязаний в нарушение Женевских конвенций 1949 года. Российский постпред рассказал, что освобожденные из плена бойцы ДНР подтвердили, что украинские боевики казнят пленных через повешение.

"Попутно в ЛНР пришли к выводу, что у погибших еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и прострелены ноги. Некоторым российским военнопленным приходилось по пять часов лежать в ямах, засыпанных землей", – приводит слова Небензи ТАСС.

Он напомнил, что Следственный комитет России проводит проверку по каждому случаю несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права.

Ранее зампостпреда РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Максим Буякевич заявил, что Москва возмущена отсутствием оценок со стороны руководства ОБСЕ после предоставления во все международные инстанции свидетельств убийства раненых российских военнослужащих на территории Украины.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!