ВСУ намеренно расстреляли более 10 российских военнопленных – МО РФ

Фото: телеграм-канал Mash

Очередная расправа украинских солдат над российскими военнопленными подтверждает живодерскую сущность киевского режима. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Там отметили, что украинские военные намеренно убили более 10 российских военнопленных.

Накануне в Сети появилось видео, на котором видно, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться, те сдают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. Предположительно, погибли 12 военнослужащих ВС РФ.

"Новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с (президентом Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает", – отметили в министерстве обороны.

В ведомстве напомнили, что это не первое подобное преступление ВСУ, но на этот раз Киеву не удастся выдать случившееся за "трагическое исключение" в условиях якобы соблюдения им правил ведения военных действий. Рано или поздно Зеленскому и его сторонникам придется отвечать за каждого убитого пленного, подчеркнули в Минобороны.

Там также заметили, что российская сторона в свою очередь соблюдает все требования Женевской конвенции в вопросе обращения с украинскими военнопленными.

Инцидент с убийством военнопленных РФ также прокомментировал председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. Случившееся он назвал "вызывающим преступлением", нарушающим все возможные международные нормы.

"Будем требовать реакции международной общественности и расследования, и у меня уже не столь пессимистичный взгляд на это", – приводятся его слова в телеграм-канале СПЧ.

Фадеев отметил, что в ближайшее время информация об инциденте будет разослана по двум тысячам адресов, в том числе политикам и журналистам, международным организациям, таким как ОБСЕ, Совет Европы и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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