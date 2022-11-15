Политолог оценил возможность обмена пленными с Украиной в формате "всех на всех"

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В обмене военнопленными заинтересована не только Украина, которая нуждается в опытных бойцах, но и Россия, желающая спасти своих граждан. Об этом заявил политолог Юрий Светов, сообщает "Вечерняя Москва".

По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский просто изображает из себя защитника своего народа, однако на самом деле Киеву просто не хватает опытных военных.

"В плен брали довольно много опытных людей, имеющих навыки сражений, у Украины есть надежда получить их назад и бросить снова в бой", – пояснил Светов.

Кроме того, он уверен, что заявлениями об обмене пленными Зеленский надеется снискать поддержку военнослужащих в условиях, когда Киев не хочет идти на переговоры с Россией.

В то же время политолог признает, что в обмене пленными заинтересована и Москва. Дело в том, что российские военнопленные находятся в довольно тяжелых условиях, в частности, их избивают и пытают, поэтому каждый лишний день в заточении на Украине только ухудшает их состояние.

"Мы против такого (обмена по формуле "всех на всех". – Прим. ред.) возражать явно не будем. Это означает, что, если украинцы не начнут играть в какие-то игры, как у них водится, и торговаться, то все возможно", – подытожил Светов.

Ранее, выступая на саммите G20, Владимир Зеленский предложил провести обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех". При этом он подчеркнул, что обмен должен распространяться и на мирных граждан.

Комментируя это предложение, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что если есть возможности для обмена пленными, то ими нужно воспользоваться.

В то же время она усомнилась в адекватности требования о возвращении на Украину мирных граждан: она напомнила о фотографиях с привязанными к столбам людьми, а также допустила, что некоторые украинцы не захотят уезжать, поскольку им нравится в РФ.



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