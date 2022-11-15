Зеленский назвал формулу мира для Украины

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой двадцатки" рассказал, какие решения помогут вернуть мир для "Украины, Европы и мира". Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

По словам президента, мира на Украине можно достичь за счет радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности. Данная формула, по мнению Зеленского, включает освобождения всех пленных, восстановления территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. Лидер также призвал вернуть справедливость, противодействовать экоциду, не допустить эскалации и зафиксировать завершение спецоперации.

"Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами", – отметил Зеленский.

Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что в анонсированных Киевом условиях перемирия есть пункт, по которому сторонам будет сложно прийти к компромиссу. Она пояснила, что Москва готова к перемирию, однако возвращение Крыма и других территорией невозможно.



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