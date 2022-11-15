Владимир Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Киеву нужны новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20 по видеосвязи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию речи Зеленского.

Так, президент Украины выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт "справедливо, на основе Устава ООН и международного права". По словам Зеленского, необходимо восстановить радиационную безопасность на ЗАЭС, ввести потолок цен на российские энергоресурсы, расширить зерновую сделку.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что окно возможностей для переговоров между Украиной и Россией может появиться в случае стабилизации линий фронта в ходе спецоперации. Милли добавил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине, если эти переговоры не состоятся или провалятся.

До этого СМИ сообщили, что США и НАТО не исключают начала мирных переговоров по Украине в случае отвоевания Киевом Херсона. В США уверены, что возвращение Херсона под контроль Киева может изменить ход конфликта.



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