Салливан во время визита в Киев "прощупывал почву" для начала переговоров с РФ – СМИ

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время необъявленного визита в Киев пытался "прощупать почву" на предмет дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC.

По информации собеседников телеканала, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским американский чиновник указал, что, выразив готовность к переговорам, Киев сохранит поддержку западных союзников и усилит свои "рычаги влияния".

"Салливан не пытался оказать давление на Украину, чтобы она немедленно вступала в переговоры или предпринимала какие-то конкретные шаги. Вместо этого <...> Салливан выразил мнение, что Украина сможет лучше сохранить поддержку западных союзников, если будет понятно, что она готова положить конец конфликту дипломатическим путем", – говорится в публикации.

Ранее издание Global Times сообщило, что администрация Байдена не заинтересована в разрешении украинского конфликта и использует его как предлог ослабить Россию и Европу. В публикации отмечалось, что разговоры о сокращении помощи Украине со стороны США могут стать поводом для того, чтобы европейские союзники Киева взяли на себя дополнительную поддержку страны, невзирая на экономический и энергетический кризисы.

До этого газета Politico сообщила, что Вашингтон специально подталкивает Зеленского на заявления о переговорах с Россией. По словам собеседников издания, американские официальные лица указывали президенту Украины на то, что он должен "показать готовность" закончить конфликт "разумно и мирно".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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