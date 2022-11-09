Вашингтон на самом деле не заинтересован в мире на Украине – СМИ

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Администрация американского президента Джо Байдена не заинтересована в разрешении украинского конфликта и использует его как предлог ослабить Россию и Европу. Об этом заявили авторы китайского издания Global Times.

По мнению журналистов, разговоры о сокращении помощи Украине со стороны США могут стать поводом для того, чтобы европейские союзники Киева взяли на себя дополнительную поддержку страны, невзирая на экономический и энергетический кризисы.

"Международное сообщество должно избавиться от иллюзий по поводу любых шагов США, которые якобы способствуют миру", – отмечают обозреватели Global Times.

Авторы сходятся во мнении, что Вашингтон будет скрыто способствовать бесконечному продолжению конфликта. Украине в этом сценарии отводится роль пешки, которой пожертвуют ради нанесения урона России и странам Европы.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Этот шаг, указывает издание, помог бы в диалоге с международными сторонниками.

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