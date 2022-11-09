К заявлению о переговорах с Россией Зеленского подтолкнули США – СМИ

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Заявление президента Украины об условиях переговоров с Россией напрямую связано с подталкиванием к этому со стороны Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщает газета Politico.

"Один из источников сказал, что это произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в том числе личного визита к Зеленскому советника по нацбезопасности Джейка Салливана", – говорится в публикации.

Другой собеседник сообщил изданию, что американские официальные лица не говорили Зеленскому прямо о необходимости изменить позицию, но указали на то, что Киев должен "показать готовность" закончить конфликт "разумно и мирно".

Накануне Зеленский заявил, что условиями для переговоров с Россией являются восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков, нанесенных боевыми действиями и предоставление гарантий, что они не повторятся.

Комментируя заявление президента Украины, депутат Госдумы Константин Затулин подчеркнул, что возможность мирных переговоров исключена. Парламентарий напомнил, что условия России уже давно были известны. Страна говорила о целях спецоперации и никогда не снимала "публичных целей".

В Совфеде назвали выдвинутые Зеленским условия для переговоров с Россией чушью. Как заявил первый замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров, украинский лидер находится не в том положении, чтобы ставить условия, а цели специальной военной операции на Украине остаются неизменными.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Россия не ставит никаких предварительных условий для начала мирных переговоров с Украиной, для этого необходима только добрая воля Киева. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко напомнил, что киевские власти, напротив, приняли закон, который вводит прямой запрет на ведение мирных переговоров с Москвой.



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