У России нет никаких предварительных условий для переговоров с Киевом – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия не ставит никаких предварительных условий для начала мирных переговоров с Украиной, для этого необходима только добрая воля Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Об этом сообщает РИА Новости.

"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия – чтобы Украина проявила добрую волю", – отметил он.

Руденко напомнил, что киевские власти, напротив, приняли закон, который вводит прямой запрет на ведение мирных переговоров с Москвой.

"Это их выбор. Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине", – заключил замглавы МИД РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия Киева для начала диалога с Россией. Он заявил, что для этого Россия должна восстановить территориальную целостность Украины, продемонстрировать уважение к Уставу ООН, возместить Киеву убытки от военных действий, наказать всех военных преступников и предоставить гарантии безопасности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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