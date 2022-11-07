Действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

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Россия открыта для переговоров с Украиной, однако сейчас они исключены из-за запрета Киева на законодательном уровне на любые контакты с Москвой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной", – напомнил представитель Кремля.

Так он прокомментировал готовность Москвы к переговорам.

Ранее Песков сообщил, что для властей России очевидно, что решение Украины отказаться от переговоров с РФ не было самостоятельным. Представитель Кремля уточнил, что указ поступил из Вашингтона.

Официальный представитель Кремля добавил, что российская сторона, в свою очередь, всегда поддерживала проведение переговоров и не скрывала, что будет обеспечивать свои интересы. Но Киев продемонстрировал полное нежелание возобновлять диалог, резюмировал он.

До этого сообщалось, что Папа Римский Франциск предложил провести в Ватикане переговоры между Путиным и Зеленским, а также конференцию по безопасности в Европе с участием России, Украины, европейских стран и НАТО.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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