Киев должен сам решить, когда приступить к переговорам с РФ – глава Евросовета

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Украинской стороне нужно самостоятельно принять решение по поводу начала диалога с РФ, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в эфире радиостанции France Inter.

"Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать", – уточнил он.

По словам Мишеля, Евросовет итак оказывает поддержку в финансовом, военном и политическом планах, однако Киев сам является хозяином своей судьбы.

Ранее Владимир Зеленский во время саммита G7 отказался вести переговоры с Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что у президента России нет будущего. По его словам, с ним не может быть и диалога.

Позднее стало известно о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. По его мнению, российский лидер гораздо мягче и более открыт для переговоров с Киевом, чем в прошлом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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