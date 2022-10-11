Зеленский на саммите G7 отказался вести переговоры с Путиным

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G7 отказался вести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что у президента России нет будущего. По его словам, с ним не может быть и диалога.

Зеленский подчеркнул, что сейчас в мире следят за реакцией демократии на устроенные Москвой "псевдореферендумы". Президент Украины призвал полностью изолировать и наказать политически и санкционно Россию.

Зеленский заключил, что переговоры могут быть либо с другим руководителем РФ, который признает устав ООН, базовые принципы человечности, территориальную целостность Украины, либо "в другой конфигурации".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентской делегации Украины вернуться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине. Однако на соответствующее приглашение парламентарии Украины никак не отреагировали, добавила Матвиенко.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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