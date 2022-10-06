Матвиенко рассказала о реакции украинской делегации на приглашение к переговорам

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Парламентарии Украины никак не отреагировали на приглашение начать переговоры по урегулированию украинского кризиса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Понятно, что реакции нет. Потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без ее хозяев принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего на Украине", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее Матвиенко предложила парламентской делегации Украине вернуться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. С соответствующим заявлением она выступила на саммите спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20).

Она также отметила, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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