Путин призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров

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Владимир Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил, выступая в Кремле по итогу референдумов.

"Мы к этому готовы. Но итоги референдумов обсуждать не будем. Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру", – заявил российский лидер.

Он добавил, что Россия будет обеспечивать безопасность Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, помогать восстанавливать инфраструктуру и никогда не предаст жителей этих регионов.

Владимир Путин выступает в Георгиевском зале Кремля по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов. После выступления главы государства пройдет церемония подписания документов. В ней примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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