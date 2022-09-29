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Москва 24

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Политика

12:26

В Госдуме появятся депутаты от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

политика

Фото: Агентство "Москва"

Парламентарии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей скоро появятся в Госдуме. Об этом сообщил заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Уже скоро в Государственной думе РФ появятся депутаты от освобожденных территорий. Вопрос интеграции Херсонской области в Россию – это вопрос ближайшего времени", – отметил он.

Ранее Стремоусов заявил, что после референдумов Украина перестала быть проектом Соединенных Штатов, в который вкладывалось большое количество средств. Он также уточнял, что после вхождения в состав РФ Херсонская область будет развиваться по примеру Крыма.

В свою очередь, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что после освобождения областного центра референдум по вопросу о вхождении в состав России будет также проведен в части региона, которая пока подконтрольна Киеву.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях рассказали о ходе референдумов

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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