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Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывалось "космическое количество" денег, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали. <...> Украина и все, кто ее создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства", – сказал он в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.
Стремоусов подчеркнул, что уже в считанные часы Херсонская область станет субъектом России. Политик отметил, что регион будет развиваться на примере Крыма, который расцвел за 8 лет после возвращения в состав РФ.
В ночь на четверг, 29 сентября, Стремоусов сообщил, что руководители Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР прилетели в Москву.
С 23 по 27 сентября в этих регионах прошли референдумы по вопросу присоединения к России. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
Ранее научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона Тед Карпентер заявил, что украинский кризис стал одной из трех разрушительных ошибок США. По его словам, Вашингтон оставляет по всему миру следы разрухи и кровавых трагедий. В качестве примера Карпентер привел Афганистан, Балканы, Ирак, Ливию, Сирию и Йемен.
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