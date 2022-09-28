Стремоусов сообщил о прибытии в Москву глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Руководители Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР прилетели в Москву. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения", – написал политик в своем телеграм-канале.
Стремоусов напомнил, что скоро эти регионы станут частью России. Референдумы по этому вопросу прошли с 23 по 27 сентября. В ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
После этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что после освобождения областного центра референдум по вопросу о вхождении в состав России будет также проведен в части региона, которая пока подконтрольна Киеву.
В свою очередь, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что итоги референдумов показали, что люди отстояли свое право быть частью России. Он отметил, что членам территориальных комиссий поступали угрозы, однако никто не отказался от работы на участках.
Международные наблюдатели поделились впечатлениями об организации референдумов
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