Когда ЛДНР, Херсонская и Запорожская области официально войдут в состав РФ

В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях подвели итоги референдумов по вопросу вхождения в состав РФ. Жители регионов могли отдать свой голос в течение пяти дней с 23 сентября. Большинство избирателей проголосовали положительно. Рассказываем подробности и разбираемся, когда эти субъекты официально могут стать частью России.
Почти единогласно
Во вторник, 27 сентября, в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. В тот же день региональные избиркомы обработали все бюллетени и объявили итоги голосования. В ДНР 99,23% жителей поддержали вхождение республики в состав РФ.
В ЛНР положительный ответ дали 98,42% граждан. Избирком Херсонской области сообщил, что 87,05% жителей согласны с тем, чтобы регион стал частью РФ. В Запорожской области проголосовали за 93,11% избирателей. Международные наблюдатели, присутствовавшие на референдумах, высоко оценили уровень их организации.
"Были созданы все условия для свободного волеизъявления граждан в соответствии с международными принципами и стандартами, предусматривающими всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, открытость и гласность процедур референдума", – отмечается в декларации международных наблюдателей.
После референдумов главы администрации Херсонской и Запорожской областей обратились к Владимиру Путину с просьбой принять субъекты в состав России. Вместе с тем лидеры ЛНР и ДНР направились в Москву, чтобы завершить процедуры вхождения в РФ. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что финальный документ может быть подписан после решений Госдумы и Совета Федерации.
В свою очередь, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о корректировке графика работы депутатов в связи с состоявшимися референдумами. По его словам, пленарные заседания пройдут 3 и 4 октября в столице. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас добавил, что если Госдума примет соответствующие законы, то в СФ их могут рассмотреть 4 октября.
"Запад не признает"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС относится с осуждением к состоявшимся референдумам в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, речь идет об очередном нарушении суверенитета Украины. Предположительно, 28 сентября Еврокомиссия анонсирует новый пакет санкций против России.
Дополнительные ограничительные меры собирается ввести и Канада. Ранее в США также заявили, что не признают итоги голосования. Американский лидер Джо Байден пообещал, что в ответ на референдумы последуют "быстрые и тяжелые" санкции.
Непризнание Украиной, ЕС, США и другими странами результатов голосования не должно волновать Россию. Об этом Москве 24 рассказал политолог Богдан Безпалько.
"Нам не нужно обращать внимание на то, как на это будет реагировать Запад. Потому что сам Запад абсолютно не согласует свои действия с чьим-либо мнением", – говорит эксперт.
По мнению политолога, России следует ориентироваться исключительно на свои государственные и национальные интересы.