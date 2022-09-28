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Политика

28 сентября, 18:07

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Когда ЛДНР, Херсонская и Запорожская области официально войдут в состав РФ

Право на самоопределение: когда ЛДНР, Херсонская и Запорожская области войдут в РФ
политика

В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях подвели итоги референдумов по вопросу вхождения в состав РФ. Жители регионов могли отдать свой голос в течение пяти дней с 23 сентября. Большинство избирателей проголосовали положительно. Рассказываем подробности и разбираемся, когда эти субъекты официально могут стать частью России.

Почти единогласно

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Во вторник, 27 сентября, в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. В тот же день региональные избиркомы обработали все бюллетени и объявили итоги голосования. В ДНР 99,23% жителей поддержали вхождение республики в состав РФ.

В ЛНР положительный ответ дали 98,42% граждан. Избирком Херсонской области сообщил, что 87,05% жителей согласны с тем, чтобы регион стал частью РФ. В Запорожской области проголосовали за 93,11% избирателей. Международные наблюдатели, присутствовавшие на референдумах, высоко оценили уровень их организации.

"Были созданы все условия для свободного волеизъявления граждан в соответствии с международными принципами и стандартами, предусматривающими всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, открытость и гласность процедур референдума", – отмечается в декларации международных наблюдателей.

Референдумы являются шагом к политическому урегулированию конфликта, а также реализацией гарантированного Уставом ООН права на самоопределение народов.
из декларации международных наблюдателей

После референдумов главы администрации Херсонской и Запорожской областей обратились к Владимиру Путину с просьбой принять субъекты в состав России. Вместе с тем лидеры ЛНР и ДНР направились в Москву, чтобы завершить процедуры вхождения в РФ. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что финальный документ может быть подписан после решений Госдумы и Совета Федерации.

В свою очередь, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о корректировке графика работы депутатов в связи с состоявшимися референдумами. По его словам, пленарные заседания пройдут 3 и 4 октября в столице. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас добавил, что если Госдума примет соответствующие законы, то в СФ их могут рассмотреть 4 октября.

"Запад не признает"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС относится с осуждением к состоявшимся референдумам в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, речь идет об очередном нарушении суверенитета Украины. Предположительно, 28 сентября Еврокомиссия анонсирует новый пакет санкций против России.

Дополнительные ограничительные меры собирается ввести и Канада. Ранее в США также заявили, что не признают итоги голосования. Американский лидер Джо Байден пообещал, что в ответ на референдумы последуют "быстрые и тяжелые" санкции.

Непризнание Украиной, ЕС, США и другими странами результатов голосования не должно волновать Россию. Об этом Москве 24 рассказал политолог Богдан Безпалько.

Запад не признает результаты референдума и воспользуется этим, чтобы ввести новые санкции, однако потолок санкционного давления уже достигнут, новые санкции еще больше навредят европейской и американской экономике.
Богдан Безпалько
политолог

"Нам не нужно обращать внимание на то, как на это будет реагировать Запад. Потому что сам Запад абсолютно не согласует свои действия с чьим-либо мнением", – говорит эксперт.

По мнению политолога, России следует ориентироваться исключительно на свои государственные и национальные интересы.

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