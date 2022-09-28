На участках в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях подвели итоги референдумов

Фото: ТАСС/Александр Река

Избирательные комиссии Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей опубликовали итоги референдумов о вхождении регионов в состав России.

Так, в ДНР присоединение к России поддержали 99,23% избирателей. Такие результаты озвучил ЦИК республики после обработки 100% бюллетеней.

В ЛНР за вхождение в состав РФ высказались 98,42% проголосовавших, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Референдумы проходили пять дней – с 23 по 27 сентября.

После опубликования итогов голосования постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза международной организации по ситуации на Украине, заявил, что референдумы в Донбассе прошли прозрачно и с соблюдением всех избирательных норм.

Дипломат подчеркнул, что вхождение республик Донбасса в состав России принесет на эти территории мир, которого там не видели восемь лет.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что СФ может рассмотреть вопрос по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России на заседании 4 октября.



Подписание соглашения о вхождении Херсонской области в состав РФ уже организовано

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