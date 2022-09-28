Глава ВГА Запорожской области заявил, что регион де-факто отделился от Украины

Фото: ТАСС/Иван Белопушкин

Запорожская область де-факто отделилась от Украины и подала заявку на вступление в Россию, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"Теперь мы ждем решения властей России, которые должны принять нас в свой состав – такую заявку мы подали", – приводит слова Балицкого ТАСС.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 93,11% граждан. В ЛНР – 98,42%, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что референдумы в Донбассе прошли прозрачно и с соблюдением всех избирательных норм. Дипломат отметил, что вхождение республик Донбасса в состав России принесет на эти территории мир, которого там не видели восемь лет.

Совфед может рассмотреть вопрос по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России на заседании 4 октября. Об этом ранее сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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