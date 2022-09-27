Небензя указал на "вопиющие двойные стандарты" Запада по референдумам в Донбассе

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Западные страны демонстрируют вопиющие двойные стандарты по референдумам в Донбассе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации по ситуации на Украине.

Он подчеркнул, что России бы не потребовалось проводить специальную военную операцию, если бы запад заставил Киев уважать права человека.

Небензя также отметил, что референдумы в Донбассе прошли прозрачно и с соблюдением всех избирательных норм, а заявления о том, что людей якобы заставляли голосовать, подчеркнул дипломат, являются "пропагандистскими вбросами".

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что вхождение республик Донбасса в состав России принесет на эти территории мир, которого там не видели восемь лет.

"Все эти восемь лет жители этих территорий живут в страхе за свою жизнь. Обстрелы Донецкой и Луганской народных республик каждую неделю выбивали по 10 человек, гибли дети", – приводит слова Небензи ТАСС.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование проходило по 27 сентября включительно. Участки, на которых могли проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В ночь на среду ЦИК ДНР утвердил результаты референдума. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей. Явка составила 97,51%.



Подписание соглашения о вхождении Херсонской области в состав РФ уже организовано

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