Фото: телеграм-канал "Администрация Запорожской области"

Представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о кардинальном изменении ситуации в Донбассе после референдума. Об этом сообщает RT.

"Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми последующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях", – отметил он.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

Как подчеркнул ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков, оценки Запада в отношении референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях не собьют Россию с пути, а только укрепят ее намерения двигаться вперед и достичь поставленных целей.

