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Политика

26 сентября, 21:48

Западные оценки референдумов не собьют Россию с пути – МИД РФ

политика

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Оценки Запада в отношении референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях не сбивают Россию с пути. Об этом замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала.

"Наиболее оголтелые деятели антироссийского толка переполняют еэсовские кабинеты, руководят многими политическими партиями в разных странах, возглавляют правительства. Это нам тоже видно, но это не сбивает нас с пути", – высказался он.

Рябков подчеркнул, что это только укрепляет намерения РФ двигаться вперед и достичь поставленных целей.

Кроме того, замглавы МИД выразил уверенность в том, что санкционные меры себя исчерпали, поэтому очередные угрозы со стороны Запада ввести новые ограничения против России из-за проведения референдумов не работают.

Однако Рябков предупредил, что ситуация осложнится после референдумов и давление на Москву будет усилено.

"Безусловно, те заявки на усиление нажима на Россию, которые прозвучали в том числе и в ООН на самом высоком уровне со стороны США и группы государств, которыми они руководят, будут реализовываться", – добавил он.

Россия готова к этому и продолжит борьбу, в том числе на дипломатическом фронте, резюмировал дипломат.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Референдумы по вхождению ЛНР и ДНР в состав России признали состоявшимися

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