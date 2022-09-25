Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Референдумы в ДНР и ЛНР уже признали состоявшимися. Об этом свидетельствуют данные по итогам трех дней голосования.
Отмечается, что референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие 50% плюс один избиратель.
Глава Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко рассказала, что явка на референдуме в республике уже превысила 76%. В свою очередь, председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что в республике проголосовали более 50% избирателей.
Также стало известно, что явка за три дня голосования в Херсонской области составила 48,91%, а в Запорожской области – 51,55%.
Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.
Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.
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