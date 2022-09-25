Иностранные наблюдатели отмечают открытость референдумов о вхождении в РФ новых территорий

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию на избирательных участках в Москве референдумов о вхождении в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. По их словам, все проходит максимально прозрачно.

"Меня приятно поразила организация голосования, которое проходит в такие коротенькие, сжатые сроки. Я считаю, что проходящее голосование полностью удовлетворяет самым высоким требованиям демократического процесса голосования", – сказал наблюдатель из Италии Иво Старц.

Он также положительно оценил тот факт, что голосование проходит в несколько дней. По его мнению, в противном случае все желающие просто могли бы не успеть посетить избирательные участки.

Между тем наблюдатели из Словении добавили, что само голосование проходит абсолютно свободно, все отлично организовано. Также они считают важным, что среди наблюдателей много молодых людей, студентов.

"Могу лично свидетельствовать, что люди добровольно, самостоятельно делают свой выбор, что у них есть такая возможность", – сказала словенская наблюдательница Катя Кержан.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

