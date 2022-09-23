Пушилин оценил явку в первый день референдума в ДНР

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Явка в первый день референдума о вхождении ДНР в состав России превзошла все ожидания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

"По данным ЦИК Донецкой Народной Республики, явка составила 23,64% - результат действительно хороший, это даже больше, чем мы ожидали", – сказал он.

Он отметил, что многие жители ДНР переживают, что не успеют проголосовать, в связи с чем напомнил, что у них есть время вплоть до 27 сентября.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

