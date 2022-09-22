В ЕС анонсировали новые санкции против России из-за референдумов

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Страны Евросоюза как можно скорее введут против России новые санкции из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, заявил глава европейской дипломатии Жозеф Боррель.

По его словам, Брюссель продолжит оказывать военную поддержку Киеву. Он пояснил, что ЕС будет поддерживать Украину путем поставок военной техники, насколько это потребуется.

"Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами", – приводит его слова ТАСС.

Он заявил, что новые антироссийские санкции Евросоюза будут как персональными, так и секторальными. При этом он не стал уточнять, о каких именно ограничительных мерах идет речь, отметив, что пока было принято лишь политическое решение.

Боррель также сообщил, что министры иностранных дел ЕС по итогам неформальной встречи в Нью-Йорке согласовали декларацию по ситуации на Украине, согласно которой референдумы на освобожденных территориях расцениваются Брюсселем как "нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее сообщалось, что Евросоюз может представить новый пакет санкций против России 28 сентября. По данным СМИ, также Брюссель может отменить право вето при голосовании по вопросам относительно РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

19 сентября известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

