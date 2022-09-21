В состав Херсонской области включили освобожденную часть Николаевской

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Освобожденную часть Николаевской области включили в Херсонскую. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.

"К нам обратились представители села Александровка и города Снигиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области", – рассказал он.

Стремоусов сообщил, что теперь они будут принимать участие в референдуме как административные единицы Херсонской области.

Ранее стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

