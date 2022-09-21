Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что РФ поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которое они примут в рамках референдумов о вхождении в состав России.

"То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", – сказал Путин в ходе обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение и их необходимо проводить. Он добавил, что важность референдумов заключается не только в системной защите жителей ЛНР и ДНР, но и в восстановлении справедливости.

Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября.

