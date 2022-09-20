В Запорожской области планируют объявить независимость в своих административных границах

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Запорожская область по результатам референдума планирует объявить независимость в существующих административных границах. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех (административных. – Прим. ред.) границах Запорожской области", – сказал он в эфире "Соловьев Live".

Рогов подчеркнул, что к настоящему моменту под контролем российских вооруженных сил находится 73% Запорожской области. В то же время столица региона – город Запорожье – на правом берегу Днепра остается под контролем Украины.

Ранее в понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.